Симон Миньоле: "Акинфеев провел выдающийся турнир"

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле считает, что голкипер сборной России Игорь Акинфеев​ провел выдающийся чемпионат мира-2018​. По его мнению, россияне могут гордиться выступлением своей команды на турнире.

– Для многих россиян стало событием выступление национальной команды. Что можете сказать о сборной России?

– Уверен, россияне могут гордиться проведенным чемпионатом, - цитируют "Известия" Миньоле. - Безусловно, на команду положительно повлияла поддержка болельщиков. Выступление сборной России основывалось на энергии, силе и желании победить. Думаю, это заложено в русском менталитете – выкладываться по максимуму. Учитывая то, что ваша команда дошла до 1/4 финала, – а если бы была удачливее в серии пенальти с хорватами, то выступала бы в полуфинале – народ должен быть доволен выступлением сборной.

– Можете выделить кого-то из игроков российской команды?

– Будучи вратарем, я всегда обращаю внимание на своего коллегу по амплуа Игоря Акинфеева. Он провел выдающийся турнир. Также выделяется Артем Дзюба. У него хорошие физические данные, высокий рост, и он очень силен. Еще отметил бы Александра Головина.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ