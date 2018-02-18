Симау Саброза: "Сборная России может удивить на ЧМ-2018"

Бывший полузащитник сборной Португалии Симау Саброза выразил мнение, что Россия может далеко пройти на домашнем чемпионате мира-2018. Также ветеран отметил, что из игроков российской команды Александр Кокорин и Федор Смолов в ближайшее время могут оказаться в Европе.

- Я был в России уже много раз, поэтому уверен, что чемпионат мира пройдет на высоком уровне, - цитирует ТАСС Симау. - На предстоящем турнире сборная России может удивить футбольную общественность, учитывая тот факт, что болельщики будут гнать команду вперед. Хочу пожелать россиянам удачи и пройти как можно дальше по турнирной сетке.

Когда я выступал на профессиональном уровне, то российских игроков в Европе было намного больше. Я считаю, что Александр Кокорин и Федор Смолов в ближайшем будущем могут оказаться в европейских чемпионатах, принимая во внимание их уровень игры.