Сильвио Берлускони: "Анчелотти - правильный выбор для сборной Италии"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони считает, что сборную Италии должен возглавить Карло Анчелотти. Ранее с поста главного тренера национальной команды был уволен Джампьеро Вентура. Итальянцы впервые с 1958 года не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира.

- Если Анчелотти назначат главным тренером сборной, это будет правильно, - приводит Porta слова Берлускони. - Наш футбол сейчас не в лучшем состоянии, и неудача в отборе на чемпионат мира - серьезный удар по стране. Я разочарован, что Италии не будет на турнире в России. Должны вернуться в нужное русло и пригласить тренера с международным опытом.