Сигурдссон высоко оценил базу ЧМ-2018 в Геленджике

Защитник "Ростова" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон высоко оценил тренировочную базу чемпионата мира-2018 в Геленджике. Курортный комплекс "Надежда" в Геленджике выбрала его национальная команда.

- Там хороший отель и спортивная инфраструктура, условия для тренировок просто идеальные, – цитирует Welcome 2018 Сигурдссона. – Возможно, немного жарко, но это не проблема. У нас очень хорошая команда и я счастлив быть в ее составе. На нашем первом чемпионате мира мы отдадим все силы.

Сигурдссон вошел в число 23 игроков сборной Исландии на ЧМ-2018. В групповом турнире скандинавы сыграют в группе с Аргентиной (16 июня, Москва, стадион "Спартак"), Нигерией (22 июня, Волгоград) и Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону).

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