Сигурдссон - в стартовом составе сборной Исландии на матч с Турцией

Стали известны стартовые составы сборных Турции и Исландии на матч отбора ЧМ-2018. После восьми матчей в группе I Турция имеет 14 очков и делит с Украиной третье-четвертое места, а Исландия – вторая с 16 очками.

Турция: Волкан Бабаджан, Айхан, Топал, Сеюджю, Джанер Эркин, Дженк, Белезоглу, Шахин, Огузхан, Туран, Йылмаз.

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р. Сигурдссон, Арнарсон, Магнуссон, Гвюдмундссон, Г. Сигурдссон, Гюннарссон, Бяднасон, Финнбогасон, Бедварссон.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.