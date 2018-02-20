20:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сидней Гову: "Стадион в Екатеринбурге - необычное архитектурное решение"

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Бывший нападающий "Лиона" и сборной Франции, серебряный призер чемпионата мира-2006 Сидней Гову отметил, что стадион "Лужники" соответствует мировым стандартам. Гову также добавил, что арена в Екатеринбурге – необычное архитектурное решение.

– Видел стадион в Екатеринбурге – необычное архитектурное решение, – цитирует ТАСС Гову. – Такое ощущение, что трибуна расположена за пределами стадиона, никогда такого не видел. Посмотрим, насколько удобно будет болельщикам смотреть футбол с такого ракурса. "Лужники" – тоже хороший стадион, соответствующий мировым стандартам, на нем можно проводить матчи самого высокого уровня, учитывая большую вместительность стадиона.

Напомним, что "Екатеринбург-Арена" примет матчи чемпионата мира-2018Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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http://tass.ru/sport/4976003

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

А чего так? Решили не достраивать?

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