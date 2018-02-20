Сидней Гову: "Сборная России является одним из фаворитов чемпионата мира-2018"

Бывший нападающий "Лиона" и сборной Франции, серебряный призер чемпионата мира-2006 Сидней Гову отметил, что у французов на ЧМ-2018 есть все шансы занять первое место. Гову также добавил, что Россия является одним из фаворитов мирового первенства.
– Я видел несколько игр сборной России, – цитирует ТАСС Гову. – Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели. Но по именам футболистов назвать не могу, тут вы меня извините. Помню Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Валерия Карпина, но все они играли в европейских чемпионатах, а нынешнее поколение в Европе не выступает.
В российском чемпионате было много футболистов из Франции – те же Матье Вальбуэна и Кристофер Самба. К сожалению, Российскую футбольную премьер-лигу не показывают во Франции, поэтому за чемпионатом не слежу.
На предстоящем турнире сборная Франции имеет все шансы занять первое место. Состав команды укомплектован футболистами, играющими в ведущих клубах европейских чемпионатов – "Челси", "Арсенал", "Барселона".
Напомним, что сборная Франции в группе С встретится с Австралией (16 июня, "Казань-Арена"), Перу (21 июня, "Екатеринбург-Арена") и Данией (26 июня, стадион "Лужники").
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Дополнительная информация
- РФПЛ
- Барселона (Футбол)
- Валерий Карпин
- Андрей Аршавин
- Александр Кержаков
- Сборная России (футбол)
- Челси
- Арсенал Лондон
- Лион
- Матье Вальбуэна
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сидней Гову
- Сборная Перу (Футбол)
- Кристофер Самба
Патриот Сибири
Да ладно вам, просто нужно было что-то сказать, все произошло очень быстро, а человек не часто дает интервью. Вы бы тоже сморозили что-нибудь, подойди к вам журналист и попроси прокомментировать, скажем, финансовую политику Монголии.
21:10
Lennon
)))))
20:59
Lennon
Или месье Гову?
20:59
Lennon
Чем закинулся перед интервью, господин Гову?!
20:58
Slim Taller
ЮАР тоже была фаворитом,но из группы не вышла.
20:47
Джон....Сильвер
You're fool or you're kidding us? The Russian Team is a main outsider in this World Cup!
20:46
ilyabor
"К сожалению, Российскую футбольную премьер-лигу не показывают во Франции, поэтому за чемпионатом не слежу". ........К счастью у нас французскую тоже не показывают.
20:22
баламошка
Жёстко тролльнул)) Эту сборную не спасёт даже мельдоний.
20:21
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Даааааа?????)))))
20:12
higagy
Ах, святая простота.
20:02