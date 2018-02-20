Сидней Гову: "Сборная России является одним из фаворитов чемпионата мира-2018"

Бывший нападающий "Лиона" и сборной Франции, серебряный призер чемпионата мира-2006 Сидней Гову отметил, что у французов на ЧМ-2018 есть все шансы занять первое место. Гову также добавил, что Россия является одним из фаворитов мирового первенства.

– Я видел несколько игр сборной России, – цитирует ТАСС Гову. – Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели. Но по именам футболистов назвать не могу, тут вы меня извините. Помню Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Валерия Карпина, но все они играли в европейских чемпионатах, а нынешнее поколение в Европе не выступает.

В российском чемпионате было много футболистов из Франции – те же Матье Вальбуэна и Кристофер Самба. К сожалению, Российскую футбольную премьер-лигу не показывают во Франции, поэтому за чемпионатом не слежу.

На предстоящем турнире сборная Франции имеет все шансы занять первое место. Состав команды укомплектован футболистами, играющими в ведущих клубах европейских чемпионатов – "Челси", "Арсенал", "Барселона".

Напомним, что сборная Франции в группе С встретится с Австралией (16 июня, "Казань-Арена"), Перу (21 июня, "Екатеринбург-Арена") и Данией (26 июня, стадион "Лужники").