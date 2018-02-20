19:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сидней Гову: "Сборная России является одним из фаворитов чемпионата мира-2018"

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Бывший нападающий "Лиона" и сборной Франции, серебряный призер чемпионата мира-2006 Сидней Гову отметил, что у французов на ЧМ-2018 есть все шансы занять первое место. Гову также добавил, что Россия является одним из фаворитов мирового первенства.

– Я видел несколько игр сборной России, – цитирует ТАСС Гову. – Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели. Но по именам футболистов назвать не могу, тут вы меня извините. Помню Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Валерия Карпина, но все они играли в европейских чемпионатах, а нынешнее поколение в Европе не выступает.

В российском чемпионате было много футболистов из Франции – те же Матье Вальбуэна и Кристофер Самба. К сожалению, Российскую футбольную премьер-лигу не показывают во Франции, поэтому за чемпионатом не слежу.

На предстоящем турнире сборная Франции имеет все шансы занять первое место. Состав команды укомплектован футболистами, играющими в ведущих клубах европейских чемпионатов – "Челси", "Арсенал", "Барселона".

Напомним, что сборная Франции в группе С встретится с Австралией (16 июня, "Казань-Арена"), Перу (21 июня, "Екатеринбург-Арена") и Данией (26 июня, стадион "Лужники").

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Патриот Сибири

Да ладно вам, просто нужно было что-то сказать, все произошло очень быстро, а человек не часто дает интервью. Вы бы тоже сморозили что-нибудь, подойди к вам журналист и попроси прокомментировать, скажем, финансовую политику Монголии.

21:10

Lennon

)))))

20:59

Lennon

Или месье Гову?

20:59

Lennon

Чем закинулся перед интервью, господин Гову?!

20:58

Slim Taller

ЮАР тоже была фаворитом,но из группы не вышла.

20:47

Джон....Сильвер

You're fool or you're kidding us? The Russian Team is a main outsider in this World Cup!

20:46

ilyabor

"К сожалению, Российскую футбольную премьер-лигу не показывают во Франции, поэтому за чемпионатом не слежу". ........К счастью у нас французскую тоже не показывают.

20:22

баламошка

Жёстко тролльнул)) Эту сборную не спасёт даже мельдоний.

20:21

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Даааааа?????)))))

20:12

higagy

Ах, святая простота.

20:02

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