Швейцарский футбольный союз не будет запрещать двойное гражданство игрокам сборной

Швейцарский футбольный союз на официальном сайте опубликовал пресс-релиз о двойном гражданстве игроков сборной. Руководство швейцарского футбола не планирует отказываться от футболистов с двойным гражданством. В пятницу в СМИ появилось интервью генсека союза Алекса Мишера. Он рассказал о давлении, которое оказывается на сборную Швейцарии из-за скандала на чемпионате мира-2018. В матче Швейцарии против Сербии (2:1) авторы голов Гранит Джака и Джердан Шачири, празднуя забитые мячи, изобразили орла с флага Албании, намекая на косовское происхождение. Кроме того, у Шачири на бутсе был изображен флаг Косова.

Мишер заявил, что игроков с двойным гражданством могут обязать отказываться от одного из паспортов ради выступления за ту или иную сборную.

Швейцарский футбольный союз подчеркнул, что никогда не выступал против двойного гражданства у игроков национальной команды и сожалеет, что у людей сложилось впечатление, что Мишер выступил против игроков с двойным гражданством.

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