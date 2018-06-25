Швейцарская газета призвала читателей поддержать Джаку и Шачири, присылая фото с жестами "албанского орла"

Швейцарская газета Blick дала старт флэшмобу в поддержку игроков национальной сборной Гранита Джаки и Джердана Шачири. В матче чемпионата мира против Сербии (2:1) эти футболисты отпраздновали голы в ворота соперника жестом, изображающим орла - символ Албании, с которой у Сербии непростые отношения.

После матча ФИФА открыла дело против этих двух игроков и рассматривает их действия на предмет провокации. Если их вина будет доказана, им грозит до двух матчей дисквалификации.

На своей странице в Фейсбуке Blick попросила поддержать игроков сборной и присылать фото с жестами албанского орла на редакционную почту или опубликовать снимок в соцсетях. Пост уже собрал более 4 тысяч комментариев.

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