Швейцария обыграла Японию в товарищеском матче

Сборная Швейцарии в товарищеском матче обыграла команду Японии (2:0).

В составе победителей отличились Рикардо Родригес (с пенальти) и Харис Сеферович. У швейцарцев на поле вышел бывший игрок ЦСКА Стивен Цубер, у японцев сыграл еще один экс-армеец Кейсуке Хонда.

Товарищеский матч

Швейцария - Япония - 2:0 (1:0)

Голы: Родригес, 42 - с пенальти (1:0). Сеферович, 82 (2:0).

Швейцария: Бюрки, Лихтштайнер, Родригес (Мубандже, 73), Шер, Аканджи (Эльведи, 46), Бехрами, Шачири (Дрмич, 83), Джака, Фройлер (Джемаили, 64), Гавранович (Цубер, 64), Эмболо (Сеферович, 64).

Япония: Кавасима, Нагатомо, Макино, Йосида, Г.Сакаи (Х.Сакаи, 56), Хасебе, Хонда (Кагава, 77), Усами (Инуи, 55), Харагути, Осима (Сибасаки, 70), Осако (Муто, 40).

Предупреждения: Бехрами, 13. Сибасаки, 73. Хасебе, 78.

Судья: Делерю (Франция).

8 июня. Лугано. Стадион Cornaredo.

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