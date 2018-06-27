Швейцария - Коста-Рика: составы команд. Цубер не сыграет из-за болезни

Стали известны составы Швейцарии и Коста-Рики на матч группового турнира чемпионата мира-2018. Бывший хавбек ЦСКА Стивен Цубер, забивший в первом туре Бразилии, сегодня не сыграет из-за болезни. Его в стартовом составе заменит Брил Эмболо.

Швейцария: Зоммер - Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес - Джака, Бехрами - Шачири, Джемаили, Эмболо - Гавранович.

Коста-Рика: Навас - Уостон, Д. Гонсалес, Акоста - Гусман, Борхес - Овьедо, Колиндрес, Гамбоа, Брайан Руис - Кэмпбелл.

Матч Швейцария - Коста-Рика состоится в Нижнем Новогороде, начало - в 21.00 по московскому времени.

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Швейцария - Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)