Швейцария - Коста-Рика: прогноз букмекеров

В среду, 27 июня, в Нижнем Новгороде пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Швейцарии и Коста-Рики сыграют на стадионе "Нижний Новгород". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на победу Швейцарии с коэффициентом 1,71, на ничью – 3,36, а успех Коста-Рики – 6,49.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Швейцария - Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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