Швейцария - Коста-Рика: Борхес обходит Онопко по матчам за сборную, Руис - догоняет

Полузащитник сборной Коста-Рики Сельсо Борхес вышел в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Швейцарии. Для него это 114-я игра за национальную команду. По этому показателю он обходит чемпиона мира-2014 немца Филиппа Лама и бывшего капитана сборной России Виктора Онопко и догоняет, в частности, англичанина Стивена Джеррарда и испанца Хаби Алонсо.

Брайан Руис проводит 113-ю игру и обгоняет советского футболиста Олега Блохина, а также итальянца Дино Дзоффа.

Защитник швейцарцев Штефан Лихтштайнер проводит 103-й матч и догоняет чемпионов мира немца Франца Беккенбауэра и француза Дидье Дешама, а также соотечественника Стефана Шапюиза.