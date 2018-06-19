Шведы после победы над Кореей на радостях выпили все пиво в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода закончилось все пиво после того, как сборная Швеции победила Корею со счетом 1:0 в матче группового турнира чемпионата мира, информирует The Local.

По словам главы шведского футбольного союза, из-за небывалого спроса в некоторых торговых точках пиво закончилось еще за день до встречи.

- Пиво в центре Нижнего Новгорода сегодня закончилось после успеха Швеции. Одно только это показывает, как нас здесь много и какая здесь праздничная атмосфеа, - отметил болельщик сборной Швеции Карл Эриксон.



Матч Швеция - Корея прошел 18 июня на стадионе "Нижний Новгород" в присутствии 42 300 зрителей. "Скандинавы" прибыли в российский город в количестве 7 тысяч болельщиков.

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