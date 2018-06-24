Шведы послали расизм куда подальше и поддержали Дурмаза. Видео

Сборная Швеции сделала заявление всем, кто оскорблял полузащитника команды Джимми Дурмаза, сообщает Sportbladet. Во вчерашнем матче чемпионата мира против Германии (1:2) Дурмаз нарушил правила вблизи своей штрафной, после чего полузащитник немцев Тони Кроос забил победный гол. Из-за этого на Дурмаза обрушились тысячи комментариев с расистскими оскорблениями (родители игроки приехали из Турции) и угрозами игроку и его семье.

Сегодня шведы собрали специальную пресс-конференцию, на которой выступил Дурмаз. Он заявил, что любит Швецию и называть его "террористом" или "смертником" неприемлимо. Потом он обратился к стоящей позади команде, спросив: "Мы ведь едины?", в ответ футболисты в грубой форме послали расизм куда подальше, таким образом поддержав своего партнера.

Напомним, после двух туров группового этапа шведы набрали три очка и делят второе-третье места с Германией. Следующую игру Швеция проведет 27 июня в Екатеринбурге против Мексики.

”Jag är svensk och bär vår tröja med stolthet – fuck rasismen!” #backadurmaz💙💛 pic.twitter.com/LDYi57n42e – Sportbladet (@sportbladet) 24 июня 2018 г.

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