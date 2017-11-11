00:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шведы обыграли Италию благодаря дебютному голу Юханссона

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Сборная Швеции на своем поле обыграла команду Италии со счетом 1:0 в первом стыковом матче на чемпионат мира-2018. Ответная встреча состоится 13 ноября в Милане.

Единственный мяч на 61-й минуте встречи, благодаря рикошету, забил Якоб Юханссон. Отметим, что этот гол стал для 27-летнего футболиста первым за национальную команду.

Чемпионат мира

Отборочный матч

Первая игра

Швеция – Италия – 1:0 (0:0)

Гол: Юханссон, 61 (1:0).

Швеция: Ольсен, Крафт (Свенссон, 83), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Себ.Ларссон, Экдаль (Юханссон, 57), Форсберг, Тойвонен, Берг (Телин, 74).

Италия: Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, Кандрева, Пароло, Де Росси, Верратти (Инсинье, 76), Дармиан, Иммобиле, Белотти (Эдер, 65).

Предупреждения: Берг, 2. Верратти, 29.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

10 ноября. Стокгольм. Стадион Friends Arena.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Jean4

Попала Италия. Давненько я не видел настолько беспомощной сборной этой страны, в атаке просто никакой выдумки и качественных исполнителей.

01:03

ruslankhan

итальянцы симулянты топку их ,нехер им делать России

00:59

Thomas_Boy_

Е-е-е!!!

00:59

ruslankhan

Италия мёртвая. не удивлюсь v ответке будет 0-0

00:58

abs68

Поздравим северян! Но главный матч будет в Италии, надеюсь северяне себя покажут

00:57

вояка

Да уж ! ..... обмельчали итальянцы ..... в атаке практически ничего нет; где новые индзаги, вьери , баджо ? ещё раньше скиллачи, росси (паоло), альтобелли? Ожидаемый рекорд буффона под угрозой. Но как картинно они валились при малейшем контакте .... даже когда швед толкнул в спину пануччи в штрафной тот так уж корчился !!! ..... а оператор возьми да покажи его крупным планом..., а он повернул голову и прищуренным глазом глядел украдкой на судью; будь видео повтор для судей .... жёлтую можно смело показывать. А может сверху италии прилетело за провокации в финале 2006г. а-ля зидан - маттераци ? Во всяком случае через два дня будет знатная драка - к бабке не ходи.

00:54

Фуля

Любой судья из РФПЛ лучше бы отсудил.

00:49

Pablo_75

Не люблю Италию. На мой взгляд, это единственная команда из первых 10-15, которая играет в "футбол Бердыева" - со всеми топами стояние в автобусе и непонятные голы на ошибках соперника. Разрушители классные - Буффон, BBC, де Росси - а созидание почти никакое. Да, надо признать, что им в этом цикле не повезло. Попали в группу с Испанией и с самого начала почти не имели шансов выйти на ЧМ с первого места. В стыках они сеяные, но из несеяных получили, видимо, самую сильную команду. Есть реальный шанс, что не отыграют даже 1:0. Запасаемся попкорном...

00:46

wallesss

Без Италии это не ЧМ. Макароны соберитесь)

00:46

Митяй Антибомж

Браво, шведы! Не зря за вас топил.

00:42