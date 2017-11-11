Шведы обыграли Италию благодаря дебютному голу Юханссона

Сборная Швеции на своем поле обыграла команду Италии со счетом 1:0 в первом стыковом матче на чемпионат мира-2018. Ответная встреча состоится 13 ноября в Милане.
Единственный мяч на 61-й минуте встречи, благодаря рикошету, забил Якоб Юханссон. Отметим, что этот гол стал для 27-летнего футболиста первым за национальную команду.
Чемпионат мира
Отборочный матч
Первая игра
Гол: Юханссон, 61 (1:0).
Швеция: Ольсен, Крафт (Свенссон, 83), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Себ.Ларссон, Экдаль (Юханссон, 57), Форсберг, Тойвонен, Берг (Телин, 74).
Италия: Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, Кандрева, Пароло, Де Росси, Верратти (Инсинье, 76), Дармиан, Иммобиле, Белотти (Эдер, 65).
Предупреждения: Берг, 2. Верратти, 29.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
10 ноября. Стокгольм. Стадион Friends Arena.
Jean4
Попала Италия. Давненько я не видел настолько беспомощной сборной этой страны, в атаке просто никакой выдумки и качественных исполнителей.
01:03
ruslankhan
итальянцы симулянты топку их ,нехер им делать России
00:59
Thomas_Boy_
Е-е-е!!!
00:59
ruslankhan
Италия мёртвая. не удивлюсь v ответке будет 0-0
00:58
abs68
Поздравим северян! Но главный матч будет в Италии, надеюсь северяне себя покажут
00:57
вояка
Да уж ! ..... обмельчали итальянцы ..... в атаке практически ничего нет; где новые индзаги, вьери , баджо ? ещё раньше скиллачи, росси (паоло), альтобелли? Ожидаемый рекорд буффона под угрозой. Но как картинно они валились при малейшем контакте .... даже когда швед толкнул в спину пануччи в штрафной тот так уж корчился !!! ..... а оператор возьми да покажи его крупным планом..., а он повернул голову и прищуренным глазом глядел украдкой на судью; будь видео повтор для судей .... жёлтую можно смело показывать. А может сверху италии прилетело за провокации в финале 2006г. а-ля зидан - маттераци ? Во всяком случае через два дня будет знатная драка - к бабке не ходи.
00:54
Фуля
Любой судья из РФПЛ лучше бы отсудил.
00:49
Pablo_75
Не люблю Италию. На мой взгляд, это единственная команда из первых 10-15, которая играет в "футбол Бердыева" - со всеми топами стояние в автобусе и непонятные голы на ошибках соперника. Разрушители классные - Буффон, BBC, де Росси - а созидание почти никакое. Да, надо признать, что им в этом цикле не повезло. Попали в группу с Испанией и с самого начала почти не имели шансов выйти на ЧМ с первого места. В стыках они сеяные, но из несеяных получили, видимо, самую сильную команду. Есть реальный шанс, что не отыграют даже 1:0. Запасаемся попкорном...
00:46
wallesss
Без Италии это не ЧМ. Макароны соберитесь)
00:46
Митяй Антибомж
Браво, шведы! Не зря за вас топил.
00:42