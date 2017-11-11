Шведы обыграли Италию благодаря дебютному голу Юханссона

Сборная Швеции на своем поле обыграла команду Италии со счетом 1:0 в первом стыковом матче на чемпионат мира-2018. Ответная встреча состоится 13 ноября в Милане.

Единственный мяч на 61-й минуте встречи, благодаря рикошету, забил Якоб Юханссон. Отметим, что этот гол стал для 27-летнего футболиста первым за национальную команду.

Чемпионат мира

Отборочный матч

Первая игра

Швеция – Италия – 1:0 (0:0)

Гол: Юханссон, 61 (1:0).

Швеция: Ольсен, Крафт (Свенссон, 83), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Себ.Ларссон, Экдаль (Юханссон, 57), Форсберг, Тойвонен, Берг (Телин, 74).

Италия: Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, Кандрева, Пароло, Де Росси, Верратти (Инсинье, 76), Дармиан, Иммобиле, Белотти (Эдер, 65).

Предупреждения: Берг, 2. Верратти, 29.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

10 ноября. Стокгольм. Стадион Friends Arena.