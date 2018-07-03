Шведский министр в восторге от русского гостеприимства на чемпионате мира

Министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, который приехал на чемпионат мира по футболу поддержать национальную сборную, отметил прекрасную атмосферу турнира. В эти минуты шведы играют в 1/8 финала турнира против Швейцарии. "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи.

- Я в восторге от русского гостеприимства, - цитирует "Р-Спорт" Дамберга. - Пока от наших болельщиков я слышу лишь самые положительные отзывы об организации матчей в России, они довольны.

Накануне старта чемпионата мира правительство Швеции объявило, что не официальные лица не приедут на турнир. Однако позже стало известно, что представители правительства все же посетят чемпионат мира.