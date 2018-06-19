Шведские фанаты купили в нижегородском магазине все шапки-ушанки для шоу о ЧМ-2018

Шведские фанаты приобрели шапки-ушанки для создания на своей родине шоу о чемпионате мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на продавца сувенирного магазина в Нижнем Новгороде Татьяну Пономареву.

- Утром к нам заходили болельщики сборной Швеции и смели весь запас шапок-ушанок, просили дюжину, но у нас было всего семь, - поделилась она. - Гости рассказали, что планируют использовать их как элементы костюмов в танцевально-музыкальном шоу о чемпионате в России, которое они собираются поставить у себя на родине.

- Они рассказывали, что в их шоу героями будут в том числе россияне. И чтобы перевоплотиться на сцене в жителей вашей страны, они будут надевать ушанки, - рассказал один из друзей болельщиков.

В стартовом матче группового турнира чемпионата мира-2018 Швеция обыграла Корею (1:0), также ей предстоят встречи с Германией (23 июня) и Мексикой (27 июня).