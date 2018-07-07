Шведские болельщики: "Спасибо, Россия!". Видео

Болельщики сборной Швеции перед матчем со сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-2018 выразили благодарность России. Игра пройдет в Самаре.
Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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#ЧМ2018 Сотни шведских болельщиков в Самаре скандируют "Спасибо, Россия!" pic.twitter.com/xeVoJQ0O5d– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 7 июля 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/