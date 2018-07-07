Шведские болельщики: "Спасибо, Россия!". Видео

Болельщики сборной Швеции перед матчем со сборной Англии в 1/4 финала ЧМ-2018 выразили благодарность России. Игра пройдет в Самаре.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018