Шведские болельщики оскорбили игрока, после фола которого Германия забила победный гол

Полузащитник сборной Швеции Джимми Дурмаз стал подвергаться оскорблениям со стороны шведских болельщиков после матча с Германией (1:2). Гнев фанатов вызвал фол Дурмаза в компенсированное время – после розыгрыша штрафного немцы забили победный гол.

Как сообщает L’Equipe, сразу после игры в профиле Дурмаза в Инстаграме появилось более трех тысяч оскорбительных сообщений. В основном они носили расистский характер, поскольку предки игрока мигрировали из Турции.

– Меня это ничуть не беспокоит. Я горжусь тем, что представляю свою страну, – отметил Дурмаз.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу