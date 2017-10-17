Швеция сыграет с Италией в стыковых матчах ЧМ-2018

Состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.

Первыми указаны хозяева первых стыковых игр:

Северная Ирландия – Швейцария

Хорватия – Греция

Дания – Ирландия

Швеция – Италия

Первые стыковые встречи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14 ноября. Победители четырех пар смогут сыграть в финальной стадии чемпионата мира.

Напомним, что участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе уже гарантировали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия,Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия,Уругвай, Аргентина, Колумбия и Панама.

Жеребьевка группового турнира мирового первенства состоится 1 декабря в Москве. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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