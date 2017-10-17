15:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Швеция сыграет с Италией в стыковых матчах ЧМ-2018

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Состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.

 
Cтраны-участницы чемпионата мира-2018.Они уже на чемпионате мира-2018

Первыми указаны хозяева первых стыковых игр:

Северная Ирландия Швейцария

ХорватияГреция

Дания Ирландия

ШвецияИталия

Первые стыковые встречи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14 ноября. Победители четырех пар смогут сыграть в финальной стадии чемпионата мира.

Напомним, что участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе уже гарантировали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия,Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия,Уругвай, Аргентина, Колумбия и Панама.

Жеребьевка группового турнира мирового первенства состоится 1 декабря в Москве. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2018. LIVE! //
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ЧМ-2018. Они не приедут в Россию

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КОММЕНТАРИИ (5)
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splash174

Швейцария, Хорватия, Дания и Италия приедут к нам, ждем-с

15:48

sheitan

Словакия пролетела мимо стыков!

15:32

EVIL915

Мужики, подскажите! Кто не попал в стыки со 2 места, а то из головы выскочило...

15:30

top220

Швейцарцы,хорваты и итальянцы в парах - явные фавориты. Дания или Ирландия - тут 50/50.

15:26

rubcov34

а на спортсру - швеция- италия. и кому верить?

15:22