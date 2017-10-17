Швеция сыграет с Италией в стыковых матчах ЧМ-2018

Состоялась жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.
Первыми указаны хозяева первых стыковых игр:
Первые стыковые встречи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14 ноября. Победители четырех пар смогут сыграть в финальной стадии чемпионата мира.
Напомним, что участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе уже гарантировали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия,Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия,Уругвай, Аргентина, Колумбия и Панама.
Жеребьевка группового турнира мирового первенства состоится 1 декабря в Москве. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2018. LIVE! //
Корзины для жеребьевки ЧМ-2018. Как это будет //
ЧМ-2018. Они не приедут в Россию
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Ирландии
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Греции (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Северной Ирландии
- Сборная Панамы
splash174
Швейцария, Хорватия, Дания и Италия приедут к нам, ждем-с
15:48
sheitan
Словакия пролетела мимо стыков!
15:32
EVIL915
Мужики, подскажите! Кто не попал в стыки со 2 места, а то из головы выскочило...
15:30
top220
Швейцарцы,хорваты и итальянцы в парах - явные фавориты. Дания или Ирландия - тут 50/50.
15:26
rubcov34
а на спортсру - швеция- италия. и кому верить?
15:22