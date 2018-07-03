Швеция - Швейцария. Гранквист и Линделеф - в стартовом составе

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Швейцарии на матч 1/8 финала ЧМ-2018. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 17.00 по московскому времени.

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Свенссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Швейцария: Зоммер, Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес, Шачири, Бехрами, Джака, Цубер, Джемаили, Дрмич.

Отметим, что из-за дисквалификации Швеции не может помочь полузащитник Себастьян Ларссон, а Швейцарии – защитники Штефан Лихтштайнер и Фабиан Шер.

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