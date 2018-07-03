Швеция - Швейцария - 1:0. Видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 сборная Швеции победила Швейцарию в Санкт-Петербурге. Счет игры на стадионе "Санкт-Петербург" – 1:0 в пользу шведской команды.

Единственный гол был забит на 66-й минуте. Его автором стал полузащитник Эмиль Форсберг.

Видеообзор матча Швеция – Швейцария можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

В 1/4 финала сборная Швеции сыграет с победителем пары Колумбия – Англия. Эти сборные встречаются в Москве на стадионе "Спартак" (начало матча – в 21.00 по Москве).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь