Швеция решила не бойкотировать ЧМ-2018

Члены шведского правительства намерены посетить матчи чемпионата мира-2018 с участием своей национальной команды. Ранее сообщалось, что чиновники скандинавской страны собираются бойкотировать этот турнир.

- Мы полагаем, что в нынешнем положении важно поддержать команду, поэтому приняли такое решение, обсудив эту ситуацию с Данией, - заявила глава МИД Швеции Маргот Валльстрем в интервью Aftonbladet. - Мы были последовательны и заявили, что бойкотируем открытие ЧМ-2018 в знак солидарности с Великобританией после случая со Скрипалями. Мы сделали это вместе с другими странами, а последующие свои действия все могли определять сами.

Швеция заняла первое место в группе F. В 1/8 финала мирового первенства она встретится с командой Швейцарии (3 июля, Санкт-Петербург)

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