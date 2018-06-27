Швеция разгромила Мексику и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Швеции со счетом 3:0 разгромила Мексику и вышла в плей-офф чемпионата мира-2018.



Голы забили Людвиг Аугустинссон (50-я минута) и Андреас Гранквист (62, с пенальти). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник "ацтеков" Эдсон Альварес (74).



Шведы набрали 6 очков и не опустятся ниже второго места в группе F. Команда гарантировала участие в плей-офф чемпионата мира.



Судьба Мексики определится по окончании параллельного матча Корея - Германия.

Чемпионат мира - 2018



Группа F



Мексика - Швеция - 0:3 (0:0)



Голы: Аугустинссон, 50 (0:1). Гранквист, 62 - с пенальти (0:2). Альварес, 74 - в свои ворота (0:3).



Мексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо (Фабиан, 65), Лаюн (Перальта, 89), Гуардадо (Х.М.Корона, 75), Эррера, Вела, Лосано, Эрнандес.



Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Ларссон (Свенссон, 57), Экдаль (Хильемарк, 80), Форсберг, Берг (Телин, 68), Тойвонен.



Предупреждения: Гальярдо, 1. Ларссон, 26. Морено, 61. Лаюн, 86. Лустиг, 88.



Судьи: Питана, Белатти, Майдана (все Аргентина).



ВАР: Вильяно (Аргентина). Варгас (Боливия), Астроса (Чили), Сампайю (Бразилия).



27 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 33061 зритель.