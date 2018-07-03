Швеция обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Швеции обыграла Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 - 1:0. Единственный гол забил нападающий Эмиль Форсберг. Форвард на 66-й минуте пробил по воротам из пределов штарфной, мяч зацепил ногу Аканджи и влетел в сетку.

Швеция вышла в четвертьфинал турнира. Следующим соперником скандинавов станет победитель пары Колумбия - Англия, который состоится сегодня в 21.00. Четвертьфинал с участием этих команд состоится 7 июля в Самаре.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Швеция - Швейцария - 1:0 (0:0)

Гол: Форсберг, 66 (1:0).

Швеция: Ольсен, Лустиг (Крафт, 82), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Экдаль, Свенссон, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90+1), Тойвонен.

Швейцария: Зоммер, Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес, Шачири, Бехрами, Джака, Джемаили (Сеферович, 73), Цубер (Эмболо, 73), Дрмич.

Предупреждения: Лустиг, 31. Бехрами, 61. Джака, 68.

Удаление: Ланг (Швейцария), 90+4 (фол последней надежды).

Судьи: Скомина. Вукан, Прапротник (все Словения).

ВАР: Орсато (Италия). Данкерт (Германия), Диас Перес (Испания), Иррати (Италия).

3 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

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