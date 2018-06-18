Швеция - Корея: Гранквист и Классон помогли скандинавам одержать первую победу на ЧМ-2018

Сборная Швеции обыграла Корею в матче группового турнира чемпионата мира-2018 - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил защитник "Краснодара" Андреас Гранквист с пенальти.11-метровый для своей команды заработал другой игрок "быков" Виктор Классон. В этом моменте арбитр встречи использовал систему видеоассистентов рефери (ВАР).

Шведы после первого тура вместе с Мексикой возглавляют группу F. Ранее мексиканцы обыграли сборную Германии (1:0).

Чемпионат мира-2018

Группа F

Швеция - Корея - 1:0 (0:0)

Гол: Гранквист, 65 - с пенальти (1:0).

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Гранквист, Янссон, Лустиг, Классон, Ларссон (Свенссон, 81), Экдаль (Хильемарк, 71), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 77).

Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Чан Хен Су, Ким Ен Гвон, Пак Чу Хо (Ким Мин У, 28), Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Ку Джа Чхоль (Ли Сын У, 73), Хван Хи Чхан, Ким Син Ук (Чон У Ен, 66), Сон Хын Мин.

Предупреждения: Ким Син Ук, 13. Хван Хи Чхан, 55. Классон, 61.

Судьи: Агилар. Сумба (оба - Сальвадор), Мора Арайя (Коста-Рика).

ВАР: Вильяно (Аргентина). Аль-Джассим, Аль-Марри (все Катар), Орсато (Италия).



18 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

Расписание чемпионата мира по футболу – здесь