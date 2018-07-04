Швеция довольна организацией ЧМ-2018

Посол Швеции в России Петер Эриксон отметил высокий уровень организации чемпионата мира-2018. Дипломат подчеркнул, что делегация Швеции посетила Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург и во время этих поездок смогла наладить сотрудничество с региональными властями в сфере культуры и экономики.
– Мне часто задавали вопрос об организации чемпионата, и каждый раз я отвечал, что всё сделано на хорошем уровне, – цитируют "Известия" Эриксона. – Местные жители тепло принимают шведских туристов: знакомятся на улице, учат русскому языку, фотографируются вместе.
В Нижнем Новгороде за несколько дней до матча мы провели Дни Швеции, чтобы познакомить нижегородцев со шведской культурой. При этом выяснилось, что русские дети очень хорошо знают персонажей и авторов шведской детской литературы.
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Дополнительная информация
https://iz.ru/762762/ekaterina-postnikova-dmitrii-laru/shvetciia-dovolna-organizatciei-chm-2018