Швеция довольна организацией ЧМ-2018

Посол Швеции в России Петер Эриксон отметил высокий уровень организации чемпионата мира-2018​. Дипломат подчеркнул, что делегация Швеции посетила Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург и во время этих поездок смогла наладить сотрудничество с региональными властями в сфере культуры и экономики.

– Мне часто задавали вопрос об организации чемпионата, и каждый раз я отвечал, что всё сделано на хорошем уровне, – цитируют "Известия" Эриксона. – Местные жители тепло принимают шведских туристов: знакомятся на улице, учат русскому языку, фотографируются вместе.

В Нижнем Новгороде за несколько дней до матча мы провели Дни Швеции, чтобы познакомить нижегородцев со шведской культурой. При этом выяснилось, что русские дети очень хорошо знают персонажей и авторов шведской детской литературы.

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