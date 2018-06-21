Швайнштайгер пожелал сборной Германии удачи

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер пожелал команде удачи в грядущих матчах группового этапа чемпионата мира. Первую свою игру на турнире немцы проиграли, уступив Мексике с минимальным счетом.

- Удачи бундестим в эти выходные! - написал в своем Твиттере Швайнштайгер. - Вы можете сделать это.

23 июня Германия встретится с командой Швеции на поле в Сочи. Также подопечным Йоахима Лева предстоит игра с Кореей (27 июня, Казань).

Напомним, Швайнштайгер вместе с Германией победил на предыдущем чемпионате мира-2014 в Бразилии. В 2016 году полузащитник завершил выступления за сборную.

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