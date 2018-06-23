Штефан Лихтштайнер: "Сербия и Швейцария равны по уровню, каждая команда могла победить"

Защитник сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер прокомментировал старт своей команды на чемпионате мира в России. В первом туре команда сыграла вничью с бразильцами 1:1, а во втором обыграла Сербию со счетом 2:1.



- На старте турнира у нас получились две разные игры. Сербы одного уровня с нами, и был сложный, равный матч, где каждый мог победить, - цитирует ТАСС Лихтштайгера. - Бразильцы выше классом остальных команд в группе, здорово, что мы смогли сравнять счет в матче с ними неделю назад.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу