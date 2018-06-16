Штефан Лихтштайнер: "Неймар - один из сильнейших игроков мира"

Капитан и защитник сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер считает, что его национальной команде будет сложно противостоять бразильскому нападающему Неймару. Матч чемпионата мира между Бразилией и Швейцарией состоится 17 июня в Ростове-на-Дону.

- Это особый игрок, и играть против него будет сложно, - цитирует ТАСС Лихтштайнера. - Наряду с Криштиану Роналду он действительно является сильнейшим. Нам также нужно создавать опасные моменты, что мы и сделаем завтра.

Швейцария выступает в группе E, где сыграет против Бразилии (17 июня, Ростов), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).