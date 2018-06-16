15:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Штефан Лихтштайнер: "Неймар - один из сильнейших игроков мира"


Капитан и защитник сборной Швейцарии  Штефан Лихтштайнер считает, что его национальной команде будет сложно противостоять бразильскому нападающему Неймару. Матч чемпионата мира между Бразилией и Швейцарией состоится 17 июня в Ростове-на-Дону.

Это особый игрок, и играть против него будет сложно, - цитирует ТАСС Лихтштайнера. - Наряду с Криштиану Роналду он действительно является сильнейшим. Нам также нужно создавать опасные моменты, что мы и сделаем завтра.

Швейцария выступает в группе E, где сыграет против Бразилии (17 июня, Ростов), Сербии (22 июня, Калининград) и Коста-Рики (27 июня, Нижний Новгород).

 

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5297724

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