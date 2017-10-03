Штаб-квартира ФИФА на время ЧМ-2018 расположится в гостинице "Украина"

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что штаб-квартира ФИФА во время чемпионата мира-2018 расположится в гостинице "Украина", информирует "Р-Спорт". Во вторник в Москве проходит заседание совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ.

Также Сорокин подчеркнул, что оргкомитет возьмет в оперативное управление все обеспечение объектов за две недели до чемпионата мира по футболу 2018 года.

За две недели до чемпионата мира оргкомитет берет в оперативное управление все обеспечение: занимаемся оборудованием для стадионов, готовим персонал турнира, обучаем стюардов и волонтеров. Каждой команде будет представлено по три тренировочные площадки и 67 баз. Полная конфигурация турнира наступит после финальной жеребьевки. По ее итогам станет понятно, где кто играет и кто станет соперниками. Каждой клиентской группе будет предоставлен транспорт. Будет более 260 рейсов для команд-участниц, - рассказал Сорокин.