Шредер посетит матч Корея - Германия

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приедет в Казань на матч своей национальной команды против сборной Кореи. Встреча состоится 27 июня на стадионе "Казань Арена".

- Визит Шредера ожидается 27 июня. Запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, - цитирует Интерфакс представителя пресс-службы президента Татарстана.

Германия выступает в группе F. В первом матче немецкая команда уступила сборной Мексики со счетом 0:1. Немцам предстоит встретиться с командами Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).

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