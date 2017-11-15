Шотландия запросила разрешение у Северной Ирландии на переговоры с главным тренером

Футбольная ассоциация Шотландии обратилась в ассоциацию Северной Ирландии с просьбой разрешить переговоры с главным тренером Майклом О'Ниллом, информирует BBC. Отмечается, что запрос был сделан сегодня, однако ответ получен не был.

О'Нилл возглавил сборную Северной Ирландии в 2011 году. Под его руководством команда впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы-2016. Кроме того, национальная команда попала в сытковые матчи чемпионата мира-2018, но уступила в двух стыковых встречах Швейцарии с общим счетом 0:1.

Нынешнее соглашение специалиста действует до 2020 года.