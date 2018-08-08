16:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шорт-лист претендентов на награды ФИФА будет объявлен 3 сентября


Окончательные списки претендентов на получение наград ФИФА будет объявлен 3 сентября, сообщает пресс-служба организации. Шорт-листы будут представлены в следующих номинациях: лучший футболист, лучшая футболистка, лучший тренер мужских команд, лучший тренер женских команд, лучший вратарь, лучший гол и лучшие болельщики.

 
Станислав ЧЕРЧЕСОВ вместе с Зинедином ЗИДАНОМ (слева вверху) и Пепом ГВАРДЬОЛОЙ (слева внизу) вошел в число лучших тренеров мира.ФИФА: Черчесов - как Зидан и Гвардьола

24 июля были представлены расширенные списки претендентов. За звание лучшего тренера будет бороться главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Под его руководством национальная команда впервые в новейшей истории вышла в плей-офф чемпионата мира и дошла до 1/4 финала.

Помимо российского специалиста на приз претендуют Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне ("Атлетико"), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Вальверде ("Барселона") и Зинедин Зидан ("Реал").

За звание лучшего футболиста года по версии ФИФА поборются Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции), Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии), Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус", сборная Португалии), Эден Азар ("Челси", сборная Бельгии), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии), Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии), Кильян Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции), Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины), Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта) и Рафаэль Варан ("Реал", сборная Франции).

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

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