Шнейдерлен пошутил по поводу своих попыток привлечь внимание Дешама. Видео

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнейдерлен в своем Твиттере пошутил по поводу своих попыток попасть в сборную Франции на ЧМ-2018. Он не вызывался в национальную команду с ноября 2015 года.

– Я пытаюсь привлечь внимание Дешама. Но не думаю, что это сработает, – так подписал хавбек в своем Твиттере видео, на котором подросток танцами пытается привлечь внимание равнодушной девушки.