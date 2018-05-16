Шнейдерлен пошутил по поводу своих попыток привлечь внимание Дешама. Видео

Полузащитник "Эвертона" Морган Шнейдерлен в своем Твиттере пошутил по поводу своих попыток попасть в сборную Франции на ЧМ-2018. Он не вызывался в национальную команду с ноября 2015 года.
– Я пытаюсь привлечь внимание Дешама. Но не думаю, что это сработает, – так подписал хавбек в своем Твиттере видео, на котором подросток танцами пытается привлечь внимание равнодушной девушки.
Trying to get Didier’s attention like...! But I don’t think it will work, grrr. 😂😉 #WC2018 pic.twitter.com/rRghjqmlCs– Morgan Schneiderlin (@SchneiderlinMo4) 16 мая 2018 г.