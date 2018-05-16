18:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шнейдерлен пошутил по поводу своих попыток привлечь внимание Дешама. Видео


Полузащитник "Эвертона"  Морган Шнейдерлен в своем Твиттере пошутил по поводу своих попыток попасть в сборную Франции на ЧМ-2018. Он не вызывался в национальную команду с ноября 2015 года.

– Я пытаюсь привлечь внимание Дешама. Но не думаю, что это сработает, – так подписал хавбек в своем Твиттере видео, на котором подросток танцами пытается привлечь внимание равнодушной девушки.

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