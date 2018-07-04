Шмайхель назвал фаворитов чемпионата мира-2018

Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель считает Францию фаворитом чемпионата мира-2018. Тем не менее, по его словам, выиграть турнир может любая команда, вышедшая в 1/4 финала.

- Сейчас каждая оставшаяся команда имеет шансы на чемпионство, - цитирует RT Шмайхеля. - Бразилия не играет очень здорово. Пожалуй, лучшей на данный момент является Франция, а Бельгия идет вслед за ней. У остальных команд сильные тренеры. У меня нет никакого представления, кто в итоге окажется на вершине.

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