Шляхтин - о поражении России: "Все равно молодцы, основным футболистам дали отдохнуть"

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин призвал не переживать из-за поражения сборной России от Уругвая в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (0:3). По его словам, игра, состоявшаяся на стадионе "Самара Арена", вышла удачной.

- Все равно молодцы, некоторым основным футболистам дали отдохнуть, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Не надо сейчас "заморачиваться", нужно верить в команду. Поздравляю Самару от всей души с тем, что на стадионе установлен рекорд посещаемости. Я считаю, что праздник удался, несмотря на итог игры.

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