Школьная учительница из Индии и ее сын посетят матч открытия ЧМ-2018 в России

Школьная учительница из Индии посетит матч открытия чемпионата мира 2018 года в России вместе со своим сыном, информирует "Р-Спорт". Последний победил в конкурсе "Приведи с собой кого-то особенного", стартовавшего во время Кубка конфедераций-2017.

Участникам конкурса предлагалось рассказать, кого и почему они хотели бы взять с собой на матч открытия турнира, причем нужно было отправить свой рассказ по интернету, уложившись в 350 знаков. Всего было получено более 13 000 рассказов из 158 стран, из которых выберут две лучших истории.

"Я бы взял с собой маму. Она работает учительницей больше 33 лет и все это время прививает детям спортивный дух, помогая им стать более самостоятельными. Благодаря ей спорт стал средством самовыражения для тысяч детей. Она будет очень рада и горда, если попадет на самый большой праздник футбола на планете", - написал Адитяншу.

Мама Адитяншу Девашри является заядлой футбольной болельщицей. Несмотря на то, что среди ее коллег в школе больше не было женщин, Девашри разработала первую спортивную программу и поставила перед собой задачу использовать футбол и спорт, чтобы прививать своим ученикам навыки, которые они смогут использовать во всех сферах жизни. Сам Адитяншу вступил в ряды неправительственной организации, миссия которой – прививать индийским детям из малоимущих семей жизненно важные навыки с помощью футбола.