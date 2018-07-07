Ширко поставил на поражение России в матче с Хорватией. Он объяснил, почему

Бывший форвард сборной России и "Спартака" Александр Ширко в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что не ждет высокой результативности от сегодняшнего четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия. Также он дал свой прогноз на исход встречи.

- Матч будет сложный, - сказал Ширко. – Считаю, что у хорватов шансы на успех повыше, шестьдесят на сорок. Сужу по тому, как они выглядели в группе и какие у них футболисты в составе. Не думаю, что увидим много голов: жду такой же оборонительный футбол, как против испанцев. Нам нет смысла искать что-то другое, если эта тактика приносит результат. Поэтому игра будет закрытой, с прессингом, самоотдачей и контратаками.

- Защитник нашей команды Мариу Фернандес заявил, что уровень у хорватов такой же, как у испанцев. Согласны с этим?

- Понятно, что много хорватских футболистов выступает в топ-клубах. Если ориентироваться на это, то конечно. А каким будет счет? Никак не могу его угадать на этом чемпионате мира. Я предсказывал, что бразильцы победят Бельгию, а они взяли и уступили. Думал, что Уругвай пройдет Францию, но южноамериканцы едут домой. Поэтому пойду от противного и официально поставлю на победу хорватов со счетом 2:0. И пусть ошибусь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018