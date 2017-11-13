Ширер - об отказе Дринкуотера от вызова в сборную Англии: "Он больше не должен вызываться в сборную"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал полузащитника "Челси" Даниела Дринкуотера. Футболист лондонского клуба отказался от вызова в национальную команду, сославшись на то, что он не набрал форму после травмы.

- Я хотел бы поставить под вопрос: игрок отказывается от вызова в национальную команду, потому что мало играет в этом сезоне, - цитирует The Sun Ширера. - Дринкуотер, о чем ты думал? Если ты мало играешь, используй возможность сыграть больше!

Это не тот человек, которого я хотел бы видеть в своей команде. С таким отношением его вообще больше не стоит вызывать в сборную.