Шипулин подтвердил, что готов подарить Дзюбе лыжи

Олимпийский чемпион Антон Шипулин подтвердил, что готов подарить лыжи форварду сборной России Артему Дзюбе за 2 гола в 2 матчах группового этапа чемпионата мира.

Футболист отличился в матче открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0), а также забил во встрече второго тура против Египта (3:1).

- Мы знакомы с Дзюбой года три, он приезжал к нам на тренировочную базу, чтобы попробовать себя в биатлоне, - приводит ТАСС слова Шипулина. - С тех пор мы с ним общаемся, поддерживаем друг друга.



В прошлом году на Кубке конфедераций я написал ему в шуточной форме, что если он забьет определенное количество мячей, я подарю ему лыжи. Тогда это не получилось, но сейчас я готов сделать такой подарок.

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