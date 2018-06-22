02:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Шиме Врсалько: "Хорватия была лучше Аргентины и заслужила победу"


Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько после победы над Аргентиной (3:0) на чемпионате мира-2018 отметил, что команде нельзя терять концентрацию. По его словам, хорватам необходимо двигаться от игры к игре.

- Самое большое удовольствие - играть за команду и страну, за хорватов всего мира, - приводит "Р-Спорт" слова Врсалько. - Конечно, были вещи, которые нужно исправить. Но я считаю, что мы были лучше и заслужили победу. Сейчас нельзя терять концентрацию. Нужно отдохнуть и двигаться дальше в том же темпе.

Аргентинцам же нужно в следующем матче показать максимум, чтобы выйти из группы. Наша цель была выйти из группы. Теперь же нужно просто двигаться от матча к матчу.

Аргентина - Хорватия

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