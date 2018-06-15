Шикарная "Калинка" для Криштиану. Посмотрите, как круто в фан-зоне Екатеринбурга!

В фан-зоне Екатеринбурга несколько тысяч человек смотрят матч группового турнира чемпионата мира-2018 Испания - Португалия. И хотя в столице Урала уже полночь, спать никто не спешит. В толпе хватает болельщиков из Египта и Уругвая, чьи команды встречались сегодня в Екатеринбурге. В перерыве трансляции из Сочи собравшиеся исполнили зажигательную "Калинку". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Португалия - Испания