Шикарная "Калинка" для Криштиану. Посмотрите, как круто в фан-зоне Екатеринбурга!

В фан-зоне Екатеринбурга несколько тысяч человек смотрят матч группового турнира чемпионата мира-2018 Испания - Португалия. И хотя в столице Урала уже полночь, спать никто не спешит. В толпе хватает болельщиков из Египта и Уругвая, чьи команды встречались сегодня в Екатеринбурге. В перерыве трансляции из Сочи собравшиеся исполнили зажигательную "Калинку". (Филипп ПАПЕНКОВ)
Фан-зона Екатеринбурга в перерыве #PORESP , здесь без пяти полночь. "Калинка" для Криштиану!!! 💥🔝 pic.twitter.com/9pkEZc0HIn– Филипп Папенков (@PippoGranato) 15 июня 2018 г.