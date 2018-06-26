Шейнин не планирует увольняться с Первого канала из-за матерного слова в прямом эфире

Ведущий Первого канала Артем Шейнин не планирует увольняться из-за матерного слова, сказанного в эфире Первого канала. Ранее СМИ распространили слова журналиста, который якобы говорил, что готов написать заявление из-за этой ситуации.

- В одном из комментариев вы заявили, что готовы уволиться из-за этого инцидента. Ваша позиция не изменилась?

- Я не говорил, что я готов уволиться. Я так ответил, когда начали спрашивать, как я, что я… Я им ответил: "Блин! Мне проще уволиться, чем обсуждать вот эту хрень, о которой вы спрашиваете". Начали меня спрашивать, что я думаю про взыскании.



Повторюсь: такие слова в эфире звучать не должны. Если соответствующие органы, которые призваны это контролировать, разберутся в ситуации и решат, что я сделал это преднамеренно (хотя любой объективный человек поймет, что я это сделал не преднамеренно) и решат вынести какие-то дисциплинарные взыскания, значит, соответствующие санкции будут на меня наложены.



Идиотизм этой ситуации заключается в том, что меня начинаю спрашивать: "А что вы об этом думаете?" А что, по вашему, думает человек, у которого вырвалось слово, которое не должно было звучать?!

- Мне не мнение нужно, а информация, собираетесь ли увольняться из-за этой ситуации.

- Я это понял. Мне звонили другие люди, которым я сказал: "Ребят, мне жаль, что из пятичасового эфира вы услышали только это слово. И все, что вам интересно - вот это слово". Но если они такие умные и про журналистику, то пусть попробуют пять часов работать в эфире и вести ток-шоу.

Я никому и никогда не говорил, что я - ангел. Да, у меня были ситуации, когда слова срывались в дискуссиях, но конкретно в этом случае любой объективный наблюдатель прекрасно понимает, что это было сказано не преднамеренно и не в качестве ругательства. И повторюсь, за это я извинился. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, бранное слово прозвучало в программе "Время покажет", одним из ведущих которой является Шейнин. В ходе обсуждения матча Уругвай – Россия (3:0) на чемпионате мира-2018 он использовал нецензурное слово.

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