Шевчук – о безопасности во время ЧМ-2018: "В Берлине, Лондоне или Париже есть намного более опасные места"

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью немецкому изданию Spiegel призвал болельщиков не бояться ехать в Россию на матчи чемпионата мира. Сегодня, 14 июня, коллектив музыканта выступит на открытии фан-зоны мирового первенства в Самаре.

– Вы, немцы, конечно же, неправы, если боитесь ехать к нам, – сказал Шевчук. – В Берлине, Лондоне или Париже есть намного более опасные места, чем у нас. Заявляю с полной ответственностью: в этом смысле у нас безопасно. Немцы, приезжайте! Я приглашаю вас!

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Германии в группе F сыграет с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).