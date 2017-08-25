Шевченко вызвал только двух нападающих в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2018

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 26 футболистов на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба ФФУ. 2 сентября украинцам предстоит сыграть с Турцией, а 5 сентября они проведут встречу с Исландией.

Отметим, что в состав национальной команды вызваны только два номинальных нападающих. Полностью состав сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Максим Коваль ("Динамо"), Андрей Лунин ("Заря");

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все – "Шахтер"), Евгений Хачериди, Николай Морозюк (оба – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Славия"), Николай Матвиенко ("Ворскла");

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба – "Шахтер"), Руслан Ротань ("Славия"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Евгений Шахов (ПАОК), Руслан Малиновский ("Генк"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Владлен Юрченко ("Байер");

Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин (оба – "Динамо").