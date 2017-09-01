Шевченко – о матче с Турцией: "Это не будет игра Шевченко против Луческу"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Турцией подчеркнул, что не воспринимает эту встречу, как противостояние тренеров. По его словам специалиста, украинцы уважают Мирчу Луческу, возглавляющего будущего соперника.

– Это не будет игра Шевченко против Луческу. Это будет игра против Турции, – приводит Sportarena слова Шевченко. – Мы ее уважаем, как и великого тренера, который долго проработал в Украине и много сделал. Но, в первую очередь, он много сделал для своего клуба – "Шахтера". Однозначно будут изменения в игре турок. Тренер ведь поменялся. Турция приехала сюда, имея равное с нами количество очков. Она, как и мы, ведет борьбу за путевку на чемпионат мира. Луческу хорошо знает наших футболистов. Возможно, в этом будет для нас плюс.

Я не разделяю две сборные Турции. Мне сложно сказать, как турки будут играть. Но мы будем исходить из своего плана на игру. У нас будет небольшое преимущество, ведь чемпионат Украины проходит давно, а чемпионат Турции стартовал недавно.

Единственные различия в командах есть в игроках, которые сейчас приглашены. Фатих Терим делал ставку на одних игроков, а Луческу пригласил нескольких футболистов, которые давно не вызывались. То есть, он будет желать ставку на опыт.

Хорваты и исландцы сегодня фавориты группы. Они лидируют. Нам, чтобы рассчитывать на выход, надо выигрывать все оставшиеся матчи. Мы и Турция находимся в одинаковой позиции.