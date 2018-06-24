Шестерых фанатов сборной Мексики расстреляли во время матча ЧМ-2018

Шестеро болельщиков сборной Мексики были убиты во время матча чемпионата мира-2018 против Кореи (2:1), сообщает El Universal. Преступление произошло в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес.

Семеро друзей собрались в доме одного из них, чтобы посмотреть футбольный матч. В это время в дом ворвалась группа вооруженных людей. Преступники открыли огонь, в результате чего на месте были убиты шесть человек, еще один получил ранения и остался жив.

Полицию вызвали соседи, преступники пока не найдены, сообщает La Vanguardia. Ранее город Сьюдад-Хуарес был признан одним из самых криминальных в мире. В июне там произошло 116 убийств.