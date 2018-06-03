Шавло – о заявке сборной России на ЧМ-2018: "Черчесов сделал оптимальный выбор"

Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Шавло поделился мнением об окончательной заявке сборной России на домашний чемпионат мира-2018. Вне "списка 23" оказались Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Александр Ташаев, Федор Чалов.

– Что-то удивило в составе?

– Удивляться нечему, в принципе, выбор был небольшой. Состав оптимальный. Вратарская позиция – здесь все ясно, вопросов нет. Что касается обороны, исходили из тактических соображений, средняя линия – хорошая, на каждую позицию по два игрока. Хотя в средней линии сборной может не хватить опытного игрока, но тренер сделал ставку на молодежь. На краях есть два опытных футболиста – Самедов и Жирков. В нападении, помимо Дзюбы и Смолова, может сыграть Алексей Миранчук, тоже есть выбор.

– В заявке всего два нападающих, вам не кажется, что этого мало?

– А кого еще брать? Тренерский штаб рассчитывает на игру в одного нападающего, к тому же, как я уже сказал, на этой позиции может сыграть Алексей Миранчук.

– Например, можно было бы дать шанс тому же Чалову.

– Чалов еще молодой. Да, талантливый, хорошо провел вторую половину сезона, но ведь до этого долго не забивал. Да и брать игрока, который блистает лишь отрезками, на чемпионат мира – тоже странно. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России продолжает подготовку к домашнему ЧМ-2018. 5 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Москве товарищеский матч с Турцией. В групповом турнире Россия встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Состав сборной России на ЧМ-2018 //

Сборная России на чемпионате мира по футболу